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"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة مع وزير خارجية قطر

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سُبل دعم كل ما من شأنه الإسهام في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة مع وزير خارجية قطر
سبق

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سُبل دعم كل ما من شأنه الإسهام في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
01:54 AM

"ابن فرحان" يستعرض العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة مع وزير خارجية قطر

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ميونخ
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التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، ولاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية، إضافة إلى مناقشة سُبل دعم كل ما من شأنه الإسهام في استقرار المنطقة، وحفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

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