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التعادل يحسم مواجهتي صقور المستقبل أمام برشلونة وريال سرقسطة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة صقور المستقبل "أبيض" مع نظيره برشلونة الإسباني، بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الأبطال الدولية.
تقدم الصقور أولاً عن طريق نواف الهوساوي في الدقيقة 75 بعد جملة فنية مميزة تبادل الكرة خلالها الرشيدي وحسين المعيني قبل أن يمرر الكرة بالكعب إلى مسجل الهدف الذي سدد كرة قوية باغتت حارس الفريق الكتالوني، لتعانق الشباك.
وجاء رد برشلونة سريعاً بعد أن استغل لاعبوه خطأ دفاعياً للصقور، ليعادلوا النتيجة في الدقيقة 81 وحمل الهدف إمضاء سيرجي دومينغيز.
وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة صقور المستقبل "أخضر" مع نظيره ريال سرقسطة ضمن بطولة الأبطال الدولية.
ويقيم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عاماً، في نسختها الأولى، حيث تُقام البطولة في سالو ومدريد تاراغونا الإسبانية.
ويشارك في البطولة 8 أندية إسبانية، وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايؤ ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.
وتُقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 إبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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التعادل يحسم مواجهتي صقور المستقبل أمام برشلونة وريال سرقسطة
سبق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة صقور المستقبل "أبيض" مع نظيره برشلونة الإسباني، بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الأبطال الدولية.
تقدم الصقور أولاً عن طريق نواف الهوساوي في الدقيقة 75 بعد جملة فنية مميزة تبادل الكرة خلالها الرشيدي وحسين المعيني قبل أن يمرر الكرة بالكعب إلى مسجل الهدف الذي سدد كرة قوية باغتت حارس الفريق الكتالوني، لتعانق الشباك.
وجاء رد برشلونة سريعاً بعد أن استغل لاعبوه خطأ دفاعياً للصقور، ليعادلوا النتيجة في الدقيقة 81 وحمل الهدف إمضاء سيرجي دومينغيز.
وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة صقور المستقبل "أخضر" مع نظيره ريال سرقسطة ضمن بطولة الأبطال الدولية.
ويقيم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عاماً، في نسختها الأولى، حيث تُقام البطولة في سالو ومدريد تاراغونا الإسبانية.
ويشارك في البطولة 8 أندية إسبانية، وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايؤ ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.
وتُقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 إبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
08:45 PM

التعادل يحسم مواجهتي صقور المستقبل أمام برشلونة وريال سرقسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حسم التعادل الإيجابي مواجهة صقور المستقبل "أبيض" مع نظيره برشلونة الإسباني، بهدف لمثله وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة الأبطال الدولية.
تقدم الصقور أولاً عن طريق نواف الهوساوي في الدقيقة 75 بعد جملة فنية مميزة تبادل الكرة خلالها الرشيدي وحسين المعيني قبل أن يمرر الكرة بالكعب إلى مسجل الهدف الذي سدد كرة قوية باغتت حارس الفريق الكتالوني، لتعانق الشباك.
وجاء رد برشلونة سريعاً بعد أن استغل لاعبوه خطأ دفاعياً للصقور، ليعادلوا النتيجة في الدقيقة 81 وحمل الهدف إمضاء سيرجي دومينغيز.
وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة صقور المستقبل "أخضر" مع نظيره ريال سرقسطة ضمن بطولة الأبطال الدولية.
ويقيم برنامج الابتعاث لتطوير مواهب كرة القدم، بطولة كأس الأبطال الدولية للأعمار من 18 إلى 20 عاماً، في نسختها الأولى، حيث تُقام البطولة في سالو ومدريد تاراغونا الإسبانية.
ويشارك في البطولة 8 أندية إسبانية، وهي برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وألميريا وناستيك دي تاراغونا وريال سرقسطة وكورنيا ورايؤ ماخاداهوندا، بالإضافة إلى فريقين من برنامج الابتعاث.
وتُقام البطولة بنظام المجموعات خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 إبريل المقبلين، بهدف تطوير وصقل مواهب لاعبي برنامج الابتعاث وإدخالهم في المنافسة مع الفرق الإسبانية.

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