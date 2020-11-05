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"التجارة" تلزم المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتشدد على الإجراءات الاحترازية

أكدت أنه تم إتاحة مواسم إضافية ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من الأيام السنوية

أكدت وزارة التجارة أنها ألزمت الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع بتمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية، وذلك لتمكين المستهلكين من التسوق دون التعرض لحالات ازدحام تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" وحفاظًا على سلامة المستهلكين.

وبينت الوزارة أنه تم إتاحة مواسم إضافية للتخفيضات ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من أيام التخفيضات المسموح بها سنويًا.

وشددت الوزارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة "التجارة" أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" يعرضها لغرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية 50 ألف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.

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"التجارة" تلزم المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتشدد على الإجراءات الاحترازية
سبق

أكدت وزارة التجارة أنها ألزمت الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع بتمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية، وذلك لتمكين المستهلكين من التسوق دون التعرض لحالات ازدحام تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" وحفاظًا على سلامة المستهلكين.

وبينت الوزارة أنه تم إتاحة مواسم إضافية للتخفيضات ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من أيام التخفيضات المسموح بها سنويًا.

وشددت الوزارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة "التجارة" أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" يعرضها لغرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية 50 ألف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
06:44 PM
اخر تعديل
05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
07:37 PM

"التجارة" تلزم المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتشدد على الإجراءات الاحترازية

أكدت أنه تم إتاحة مواسم إضافية ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من الأيام السنوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت وزارة التجارة أنها ألزمت الأسواق والمتاجر ومنافذ البيع بتمديد الفترة الزمنية المحددة للتخفيضات التجارية، وذلك لتمكين المستهلكين من التسوق دون التعرض لحالات ازدحام تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" وحفاظًا على سلامة المستهلكين.

وبينت الوزارة أنه تم إتاحة مواسم إضافية للتخفيضات ولا تؤثر على رصيد المنشآت التجارية من أيام التخفيضات المسموح بها سنويًا.

وشددت الوزارة على متابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.

وتؤكد وزارة "التجارة" أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" يعرضها لغرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

كما يتم فرض غرامة مالية 50 ألف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظامًا.

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