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موته فجع محبيه.. ماذا قال العراقي "أحمد راضي" عن "كورونا" قبيل وفاته بها؟

دخل المستشفى فجراً ببغداد بعد تدهور حالته ما حال دون سفره للعلاج بعمان

لم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحد ضحايا فيروس كورونا الذي يضرب العالم، حتى فُجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.

وقبل وفاته بالفيروس، أكد اللاعب العراقي السابق أحمد راضى، في مقطع فيديو سجله لقناة "RT"، ضرورة الوقاية من كورونا بالجلوس في المنزل، وقال: "بقاؤنا في البيت مهم فهو يسهم في تقليل انتشار الفيروس"، مشيراً إلى عدم توفر أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العراق بشكل كافٍ.

وأضاف: "هذا النقص عانت منه دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، وتسبب في حدوث حالات وفيات كثيرة"، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

ووفق "روسيا اليوم"، توفي "راضي" في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة، مما حال دون تمكّنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

ودخل "راضي" في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

أحمد راضي فيروس كورونا الجديد

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موته فجع محبيه.. ماذا قال العراقي "أحمد راضي" عن "كورونا" قبيل وفاته بها؟
سبق

لم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحد ضحايا فيروس كورونا الذي يضرب العالم، حتى فُجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.

وقبل وفاته بالفيروس، أكد اللاعب العراقي السابق أحمد راضى، في مقطع فيديو سجله لقناة "RT"، ضرورة الوقاية من كورونا بالجلوس في المنزل، وقال: "بقاؤنا في البيت مهم فهو يسهم في تقليل انتشار الفيروس"، مشيراً إلى عدم توفر أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العراق بشكل كافٍ.

وأضاف: "هذا النقص عانت منه دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، وتسبب في حدوث حالات وفيات كثيرة"، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

ووفق "روسيا اليوم"، توفي "راضي" في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة، مما حال دون تمكّنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

ودخل "راضي" في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
11:13 AM

موته فجع محبيه.. ماذا قال العراقي "أحمد راضي" عن "كورونا" قبيل وفاته بها؟

دخل المستشفى فجراً ببغداد بعد تدهور حالته ما حال دون سفره للعلاج بعمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحد ضحايا فيروس كورونا الذي يضرب العالم، حتى فُجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.

وقبل وفاته بالفيروس، أكد اللاعب العراقي السابق أحمد راضى، في مقطع فيديو سجله لقناة "RT"، ضرورة الوقاية من كورونا بالجلوس في المنزل، وقال: "بقاؤنا في البيت مهم فهو يسهم في تقليل انتشار الفيروس"، مشيراً إلى عدم توفر أجهزة التنفس الصناعي في مستشفيات العراق بشكل كافٍ.

وأضاف: "هذا النقص عانت منه دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، وتسبب في حدوث حالات وفيات كثيرة"، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.

ووفق "روسيا اليوم"، توفي "راضي" في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد؛ بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة، مما حال دون تمكّنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته.

ودخل "راضي" في الـ16 من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

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