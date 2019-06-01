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انقطاع للكهرباء في جازان وعسير ونجران

أمير جازان يوجّه بمتابعة جهود إعادة التيار

شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.
وكانت قد شهدت مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي ىذلك بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انقطاع للكهرباء في جازان وعسير ونجران
سبق

شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.
وكانت قد شهدت مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي ىذلك بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
04:53 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:59 AM

انقطاع للكهرباء في جازان وعسير ونجران

أمير جازان يوجّه بمتابعة جهود إعادة التيار

A A A
فهد كاملي - جازان
47
45,334

شهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمتابعة جهود إعادة التيار بشكل كامل إلى كل المحافظات بالمنطقة. ‎

واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.
وكانت قد شهدت مناطق المملكة الجنوبية جازان وعسير ونجران انقطاعاً شاملاً في التيار الكهربائي ىذلك بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.

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