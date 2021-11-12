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رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين

أكد لـ"سبق" أن المملكة تبذل جهداً كبيراً في تعزيز فهم الإسلام الوسطي

أكد رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين ويسعى دائمًا في تصحيح فهم الإسلام الوسطي، منوهاً بدور المملكة في خدمة المسلمين ونشر التسامح والسلام عالمياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لجمهورية كرواتيا لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

وقال "حسانوفيتش": "المملكة بلد السلام والإسلام وقبلة المسلمين، وقادتها يتفانون في تقديم الغالي والنفيس لنصرة الإسلام والمسلمين بالعالم"، لافتًا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهم الله ــ يقومون الآن بدور كبير في خدمة الإسلام وخدمة بيوت الله وحجاج بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي أعمال مقدرة من المنصفين في العالم.

وأشاد الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، بالزيارة التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكرواتيا، والتي وصفها بالمهمة والمميزة؛ حيث إنها أول زيارة رفيعة المستوى لبلاده.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع السعودية ستعزز العمل المشترك لنشر مفاهيم وسطية الإسلام دين التسامح ونبذ كل أشكال العنف والتطرف وخطابات الكراهية، مشيداً بحرص قيادة المملكة على تعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واختتم الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، تصريحه بتقديم الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ على عنايتهم بمسلمي كرواتيا الذين يمثلون أقلية ويتمتعون بكامل حريتهم، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

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رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين
سبق

أكد رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين ويسعى دائمًا في تصحيح فهم الإسلام الوسطي، منوهاً بدور المملكة في خدمة المسلمين ونشر التسامح والسلام عالمياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لجمهورية كرواتيا لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

وقال "حسانوفيتش": "المملكة بلد السلام والإسلام وقبلة المسلمين، وقادتها يتفانون في تقديم الغالي والنفيس لنصرة الإسلام والمسلمين بالعالم"، لافتًا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهم الله ــ يقومون الآن بدور كبير في خدمة الإسلام وخدمة بيوت الله وحجاج بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي أعمال مقدرة من المنصفين في العالم.

وأشاد الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، بالزيارة التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكرواتيا، والتي وصفها بالمهمة والمميزة؛ حيث إنها أول زيارة رفيعة المستوى لبلاده.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع السعودية ستعزز العمل المشترك لنشر مفاهيم وسطية الإسلام دين التسامح ونبذ كل أشكال العنف والتطرف وخطابات الكراهية، مشيداً بحرص قيادة المملكة على تعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واختتم الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، تصريحه بتقديم الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ على عنايتهم بمسلمي كرواتيا الذين يمثلون أقلية ويتمتعون بكامل حريتهم، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
09:55 PM

رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا: الملك سلمان قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين

أكد لـ"سبق" أن المملكة تبذل جهداً كبيراً في تعزيز فهم الإسلام الوسطي

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائد استثنائي يحمل هموم المسلمين ويسعى دائمًا في تصحيح فهم الإسلام الوسطي، منوهاً بدور المملكة في خدمة المسلمين ونشر التسامح والسلام عالمياً.

جاء ذلك في تصريح صحفي لـ"سبق" تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لجمهورية كرواتيا لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.

وقال "حسانوفيتش": "المملكة بلد السلام والإسلام وقبلة المسلمين، وقادتها يتفانون في تقديم الغالي والنفيس لنصرة الإسلام والمسلمين بالعالم"، لافتًا إلى أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهم الله ــ يقومون الآن بدور كبير في خدمة الإسلام وخدمة بيوت الله وحجاج بيت الله الحرام والكعبة المشرفة، وهي أعمال مقدرة من المنصفين في العالم.

وأشاد الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، بالزيارة التي يقوم بها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لكرواتيا، والتي وصفها بالمهمة والمميزة؛ حيث إنها أول زيارة رفيعة المستوى لبلاده.

وأشار إلى أن الاتفاقية مع السعودية ستعزز العمل المشترك لنشر مفاهيم وسطية الإسلام دين التسامح ونبذ كل أشكال العنف والتطرف وخطابات الكراهية، مشيداً بحرص قيادة المملكة على تعميق أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واختتم الدكتور الشيخ عزيز حسانوفيتش، تصريحه بتقديم الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهم الله ــ على عنايتهم بمسلمي كرواتيا الذين يمثلون أقلية ويتمتعون بكامل حريتهم، سائلاً الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء ويوفقهم لما فيه خير للإسلام والمسلمين.

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