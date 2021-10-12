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بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب "وزارة البيئة" يتدخل

تضخم بالخلايا وتلف في الأنسجة النباتية.. وجهود إرشادية لإنقاذها

تعرضت مزرعة عنب لإصابات جذور فطرية ونيماتودا عقدية، حيث تسبب "النيماتودا" بحدوث ضرر كبير للمحاصيل الزراعية والأشجار ، وتضخم بالخلايا، وتلف في الأنسجة النباتية، كما عملت على إعاقة نقل الغذاء والماء إلى باقي أجزائها فوق التربة.

وبدوره، نجح قسم الوقاية والإرشاد الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة في إنقاذ تلك المزرعة والوقوف على المشكلة .


ووفقًا لبيان ورد "سبق" فإن فريق الإرشاد الزراعي والوقاية من الآفات الزراعية بالمكتب بذل جهودًا تهدف إلى زيادة الإنتاج النباتي من خلال التوعية الارشادية والوقاية الزراعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب "وزارة البيئة" يتدخل
سبق

تعرضت مزرعة عنب لإصابات جذور فطرية ونيماتودا عقدية، حيث تسبب "النيماتودا" بحدوث ضرر كبير للمحاصيل الزراعية والأشجار ، وتضخم بالخلايا، وتلف في الأنسجة النباتية، كما عملت على إعاقة نقل الغذاء والماء إلى باقي أجزائها فوق التربة.

وبدوره، نجح قسم الوقاية والإرشاد الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة في إنقاذ تلك المزرعة والوقوف على المشكلة .


ووفقًا لبيان ورد "سبق" فإن فريق الإرشاد الزراعي والوقاية من الآفات الزراعية بالمكتب بذل جهودًا تهدف إلى زيادة الإنتاج النباتي من خلال التوعية الارشادية والوقاية الزراعية.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
09:30 PM

بالصور .. إصابات بالغة في مزرعة عنب بالخرمة.. ومكتب "وزارة البيئة" يتدخل

تضخم بالخلايا وتلف في الأنسجة النباتية.. وجهود إرشادية لإنقاذها

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فهد العتيبي - الطائف
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6,047

تعرضت مزرعة عنب لإصابات جذور فطرية ونيماتودا عقدية، حيث تسبب "النيماتودا" بحدوث ضرر كبير للمحاصيل الزراعية والأشجار ، وتضخم بالخلايا، وتلف في الأنسجة النباتية، كما عملت على إعاقة نقل الغذاء والماء إلى باقي أجزائها فوق التربة.

وبدوره، نجح قسم الوقاية والإرشاد الزراعي بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرمة في إنقاذ تلك المزرعة والوقوف على المشكلة .


ووفقًا لبيان ورد "سبق" فإن فريق الإرشاد الزراعي والوقاية من الآفات الزراعية بالمكتب بذل جهودًا تهدف إلى زيادة الإنتاج النباتي من خلال التوعية الارشادية والوقاية الزراعية.

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