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بقرار مجلس الوزراء.. هيئة للمتاحف والتراث والأفلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة

أكد أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام وتدعم جهود الحل العادل

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وكان قد أكد المجلس أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام، موضحاً أن السعودية تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

مجلس الوزراء إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات هيئة الأدب والنشر والترجمة القضية الفلسطينية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بقرار مجلس الوزراء.. هيئة للمتاحف والتراث والأفلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة
سبق

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وكان قد أكد المجلس أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام، موضحاً أن السعودية تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
02:29 PM

بقرار مجلس الوزراء.. هيئة للمتاحف والتراث والأفلام وهيئة الأدب والنشر والترجمة

أكد أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام وتدعم جهود الحل العادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس الوزراء، اليوم، على إنشاء هيئة للمتاحف والتراث والأفلام والمكتبات وهيئة الأدب والنشر والترجمة.

وكان قد أكد المجلس أن المملكة تقدّر الجهود الأمريكية لتطوير خطة شاملة للسلام، موضحاً أن السعودية تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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