صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية

ضِمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين

خصصت "صحة نجران" 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية؛ وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت "صحة نجران" أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًّا دقيقًا وعامًّا، تشمل تخصصات: (العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة).

وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء: (الحضن، وأبا السعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية)، وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.