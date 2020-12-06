النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية

ضِمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين

خصصت "صحة نجران" 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية؛ وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت "صحة نجران" أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًّا دقيقًا وعامًّا، تشمل تخصصات: (العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة).

وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء: (الحضن، وأبا السعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية)، وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية
سبق

خصصت "صحة نجران" 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية؛ وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت "صحة نجران" أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًّا دقيقًا وعامًّا، تشمل تخصصات: (العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة).

وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء: (الحضن، وأبا السعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية)، وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:45 AM

صحة نجران تُخصص 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية

ضِمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
127

خصصت "صحة نجران" 23 عيادة استشارية في 10 مراكز صحية؛ وذلك ضمن برامج تحسين الأداء لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين في أحيائهم وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وأوضحت "صحة نجران" أن العيادات الاستشارية تضم 14 تخصصًا طبيًّا دقيقًا وعامًّا، تشمل تخصصات: (العظام، والقلب، والباطنية عامة، والسكر، والعيون، والجراحة العامة، والجلدية، والصدرية، والمسالك البولية، والأطفال، والباطنة، والأعصاب، وجراحة الأعصاب، والنساء والولادة، إضافة لطب الأسرة).

وتقع مراكز الرعاية المقدمة للخدمات في أحياء: (الحضن، وأبا السعود، والفهد الشمالي، والضباط، والقابل والعريسة، وسلطانة شرورة، وجنوب المطار، والمشعلية)، وتعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة حتى الرابعة مساء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,359
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,413
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,813

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة