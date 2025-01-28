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أعضاء "أمن الخليج العربي 3" تتابع مضامين وبنود التمرين

التنسيق مع فريق القيادة والسيطرة المشرفة على أحداثه وتنفيذ كامل الفرضيات

تابع أعضاء اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" مضامين وبنود أعمالهم في الفترة من 26- 28 يناير 2022، وذلك من خلال التنسيق مع فريق القيادة والسيطرة المشرفة على أحداث التمرين وتنفيذ كامل الفرضيات بشكل متسلسل ومترابط وفق الأحداث المعدة مع الاستعراض العسكري للآليات التي تسبق الحفل الختامي للتمرين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

ومثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في التمرين، المشرف على اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس محسن عبيد الحازمي.

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أعضاء "أمن الخليج العربي 3" تتابع مضامين وبنود التمرين
سبق

تابع أعضاء اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" مضامين وبنود أعمالهم في الفترة من 26- 28 يناير 2022، وذلك من خلال التنسيق مع فريق القيادة والسيطرة المشرفة على أحداث التمرين وتنفيذ كامل الفرضيات بشكل متسلسل ومترابط وفق الأحداث المعدة مع الاستعراض العسكري للآليات التي تسبق الحفل الختامي للتمرين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

ومثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في التمرين، المشرف على اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس محسن عبيد الحازمي.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
07:17 PM

أعضاء "أمن الخليج العربي 3" تتابع مضامين وبنود التمرين

التنسيق مع فريق القيادة والسيطرة المشرفة على أحداثه وتنفيذ كامل الفرضيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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تابع أعضاء اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" مضامين وبنود أعمالهم في الفترة من 26- 28 يناير 2022، وذلك من خلال التنسيق مع فريق القيادة والسيطرة المشرفة على أحداث التمرين وتنفيذ كامل الفرضيات بشكل متسلسل ومترابط وفق الأحداث المعدة مع الاستعراض العسكري للآليات التي تسبق الحفل الختامي للتمرين بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.

ومثل الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون في التمرين، المشرف على اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس محسن عبيد الحازمي.

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