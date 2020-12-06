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الطقس اليوم: موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في هذه المناطق

غيوم وفرصة هطول أمطار متفرقة على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، والرياض، والشرقية)، وسماءً غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطقس اليوم: موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في هذه المناطق
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، والرياض، والشرقية)، وسماءً غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
08:07 AM

الطقس اليوم: موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في هذه المناطق

غيوم وفرصة هطول أمطار متفرقة على وسط وشرق وجنوب غرب المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر في مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، وأجزاء من منطقة المدينة المنوّرة، والرياض، والشرقية)، وسماءً غائمة جزئياً مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاءٍ من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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