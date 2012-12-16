فاوتشي يحسم الجدل: هل يحتاج العالم لقاحات خاصة بـ"أوميكرون"؟

قال: التطعيم المكون من جرعتين "مهدد" من قِبَل المتحور.. ما زال يوفر حماية

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي: إن الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، تعمل بشكل فعال ضد المتحور "أوميكرون" الذي انتشر في عشرات الدول وأثار قلق العالم.

وفي إيجاز صدر عن فريق البيت الأبيض المكلف التعامل مع ملف الوباء، أضاف فاوتشي الذي يشغل منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أن اللقاحات الحالية "لا تحتاج إلى تعديل" لمحاربة المتحور الذي ظهر لأول مرة في جنوب إفريقيا وبتسوانا.

ويأتي هذا التصريح بعد أعلنت الشركات الأمريكية التي أنتجت لقاحات مضادة لكورونا، "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، أنها تطور لقاحات جديدة تستهدف "أوميكرون" على وجه التحديد، في حالة عدم فعالية اللقاحات الحالية ضد المتحور الجديد؛ وفق "سكاي نيوز".

وسَبَق لرئيس شركة "موديرنا" أن صرّح قائلًا: إن اللقاحات الحالية قد لا تكون ذات فعالية في مواجهة المتحور "أوميكرون"، وإن تطوير لقاح جديد سيستغرق شهورًا؛ فيما قال رئيس شركة "فايزر" إنه "لا بد من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي" مع المتحور.

وكانت "فايزر" قد ابتكرت في السابق نسختين جديدتين من لقاحها، لمواجهة المتحوريْن "دلتا" و"بيتا"؛ إلا أنهما لم تستخدما.

وقال فاوتشي: إن التطعيم المكون من جرعتين "مهدد" من قِبَل المتحور "أوميكرون"؛ لكنه لا يزال يوفر حماية كبيرة ضد الأعراض الشديدة.

وحسب البيانات التي استندت إليها فاوتشي؛ فقد انخفضت الحماية التي يوفرها اللقاح ذو الجرعتين من العدوى إلى 33%، مقارنة بـ80% قبل ظهور "أوميكرون".

ومع ذلك، لا تزال جرعتان فعالتان بنسبة 70% في منع دخول المصابين بـ"أوميكرون" إلى المستشفى في جنوب إفريقيا، حسب فاوتشي.

كما قال العالم المعروف، نقلًا عن بيانات من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة: إن الجرعة المعززة تزيد الحماية من المرض المصحوب بأعراض خطيرة إلى 75%، متوجهًا للأمريكيين والعالم برسالة قال إنها واضحة: "إذا لم يتم تطعيمك احصل على لقاح، وإذا كنت مطعمًا بشكل كامل احصل على جرعة معززة".