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لجنة التراخيص تقرّر.. عدم منح النصر والاتحاد والأهلي الرخصةَ الآسيوية

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عدم منح أندية "الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة، العين"، الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021-2022م؛ وذلك لعدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

فيما منحت لجنة التراخيص أندية "الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك" الرخصة الآسيوية؛ وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية "الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية" المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف التراخيص، في مدة أقصاها 23 أكتوبر الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة التراخيص تقرّر.. عدم منح النصر والاتحاد والأهلي الرخصةَ الآسيوية
سبق

قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عدم منح أندية "الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة، العين"، الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021-2022م؛ وذلك لعدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

فيما منحت لجنة التراخيص أندية "الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك" الرخصة الآسيوية؛ وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية "الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية" المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف التراخيص، في مدة أقصاها 23 أكتوبر الجاري.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:18 PM

لجنة التراخيص تقرّر.. عدم منح النصر والاتحاد والأهلي الرخصةَ الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، عدم منح أندية "الاتحاد، النصر، الأهلي، الرائد، الباطن، أبها، القادسية، الوحدة، العين"، الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2021-2022م؛ وذلك لعدم استيفائهم عددًا من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية.

فيما منحت لجنة التراخيص أندية "الهلال، الفيصلي، الشباب، التعاون، الاتفاق، الفتح، ضمك" الرخصة الآسيوية؛ وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية "الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية" المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف التراخيص، في مدة أقصاها 23 أكتوبر الجاري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,315
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11,669
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