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"الصحة": تسجيل 1020 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 908 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة

نتيجة التصعيد الأخير للاحتلال بعد أحداث المسجد الأقصى

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال مدير الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض. وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "شوكة"، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من أربع جامعات مصرية "الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة"، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام.

ولفت إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وقال رئيس قسم أمراض الباطنة، الدكتور مسعد زايد، إنه تم تكليفه بالعمل في مستشفى الشيخ زويد المركزي الفترة المقبلة، لسد العجز الموجود في المستشفى.

وأكد "زايد" أنه سوف يكون متواجدًا بصورة مستمرة في مستشفى الشيخ زويد مع الفريق الطبي وعلى استعداد لاستقبال جميع الحالات.

بدوره استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.

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مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة
سبق

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال مدير الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض. وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "شوكة"، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من أربع جامعات مصرية "الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة"، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام.

ولفت إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وقال رئيس قسم أمراض الباطنة، الدكتور مسعد زايد، إنه تم تكليفه بالعمل في مستشفى الشيخ زويد المركزي الفترة المقبلة، لسد العجز الموجود في المستشفى.

وأكد "زايد" أنه سوف يكون متواجدًا بصورة مستمرة في مستشفى الشيخ زويد مع الفريق الطبي وعلى استعداد لاستقبال جميع الحالات.

بدوره استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
02:12 PM

مصر تعلن جاهزية مستشفياتها في سيناء لاستقبال مصابي غزة

نتيجة التصعيد الأخير للاحتلال بعد أحداث المسجد الأقصى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في مصر، أن مستشفى العريش العام جاهز لاستقبال أي إصابات من قطاع غزة نتيجة التصعيد الأخير لقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى.

وقال مدير الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، إنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض. وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف "شوكة"، أن مستشفيات شمال سيناء على قدر كبير من المسؤولية ولها تجارب في علاج المرضى والمصابين، وأن أطباء البروتوكول القادمين من أربع جامعات مصرية "الأزهر، الزقازيق، المنصورة والقاهرة"، يتواجدون بصورة مستمرة طوال أيام الأسبوع في مستشفى العريش العام.

ولفت إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.

وقال رئيس قسم أمراض الباطنة، الدكتور مسعد زايد، إنه تم تكليفه بالعمل في مستشفى الشيخ زويد المركزي الفترة المقبلة، لسد العجز الموجود في المستشفى.

وأكد "زايد" أنه سوف يكون متواجدًا بصورة مستمرة في مستشفى الشيخ زويد مع الفريق الطبي وعلى استعداد لاستقبال جميع الحالات.

بدوره استعد مرفق إسعاف شمال سيناء، من خلال التمركز في النقاط المحددة بمدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لنقل الحالات المستعصية للمحافظات الأخرى، والعمل على فتح اتصال مباشر مع جميع المستشفيات طوال 24 ساعة.

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أكد أن مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة بإضافة كوادر جديدة وفتح أقسام أخرى بالمستشفى ورفع حالة الطوارئ.

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