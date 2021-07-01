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في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
11:03 AM

في الأجواء اليمنية.. اعتراض وتدمير مُسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

"التحالف": نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,259

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة تابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالأجواء اليمنية أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف: استمرار محاولات المليشيا الحوثية في تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ونتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

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