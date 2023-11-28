سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، جائزتَيْ دعم نادي سباقات الخيل للخيل المبيعة في مزاد 2020 لإسطبل ذيب المراقيب؛ وذلك عقب فوز الجواد "ترمش" بالمركز الأول للشوط التاسع، ولبندر قاعد بن عميرة بعد فوز الجواد "سيف الصاملية" بالمركز الأول في الشوط العاشر للسباق رقم 48، الذي أُقيم اليوم السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض. فيما توج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب تحقيق الفرسة "جمانة الخالدية" للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثامن. كما توَّج مروان العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس أمريكا اللاتينية؛ وذلك عقب فوز الجواد "فزاع" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر (الأخير). واشتمل السباق على 10 أشواط، إلى جانب شوط الكأس، وضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وشهدت تألقًا لافتًا لخيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز التي احتكرت أولوية أربعة أشواط؛ إذ خطف الجواد "امبلم رود" المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "الشهاب الثاقب" في المركز الأول للشوط الرابع، فيما حقق الجواد "ماكينج ميراكلس" المركز الأول في الشوط السادس، وفي الشوط السابع جاء الجواد "ديباجي" في المركز الأول. وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "توك تقول" لإسطبل الميمانية، وفي الشوط الثاني حققت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري المركز الأول، وفي الشوط الخامس حقق الجواد "درهم" لمانع يحيى آل زمانان المركز الأول.

"جمانة" تفوز بـ"التقديرية".. وتألُّق لافت لخيل الأمير سعود بن سلمان في حفل الفروسية رقم 48 نافل السبيعي سبق 2021-11-27 سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، جائزتَيْ دعم نادي سباقات الخيل للخيل المبيعة في مزاد 2020 لإسطبل ذيب المراقيب؛ وذلك عقب فوز الجواد "ترمش" بالمركز الأول للشوط التاسع، ولبندر قاعد بن عميرة بعد فوز الجواد "سيف الصاملية" بالمركز الأول في الشوط العاشر للسباق رقم 48، الذي أُقيم اليوم السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.



فيما توج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب تحقيق الفرسة "جمانة الخالدية" للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثامن.



كما توَّج مروان العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس أمريكا اللاتينية؛ وذلك عقب فوز الجواد "فزاع" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر (الأخير).



واشتمل السباق على 10 أشواط، إلى جانب شوط الكأس، وضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وشهدت تألقًا لافتًا لخيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز التي احتكرت أولوية أربعة أشواط؛ إذ خطف الجواد "امبلم رود" المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "الشهاب الثاقب" في المركز الأول للشوط الرابع، فيما حقق الجواد "ماكينج ميراكلس" المركز الأول في الشوط السادس، وفي الشوط السابع جاء الجواد "ديباجي" في المركز الأول.



وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "توك تقول" لإسطبل الميمانية، وفي الشوط الثاني حققت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري المركز الأول، وفي الشوط الخامس حقق الجواد "درهم" لمانع يحيى آل زمانان المركز الأول.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:59 PM

"جمانة" تفوز بـ"التقديرية".. وتألُّق لافت لخيل الأمير سعود بن سلمان في حفل الفروسية رقم 48 "فزاع" يخطف كأس أمريكا اللاتينية.. و"ترمش" و"سيف الصاملية" يحصدان "جائزتَيْ الدعم"





A A A





0 مشاركة

سلَّم الأمير بندر بن خالد الفيصل، رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، جائزتَيْ دعم نادي سباقات الخيل للخيل المبيعة في مزاد 2020 لإسطبل ذيب المراقيب؛ وذلك عقب فوز الجواد "ترمش" بالمركز الأول للشوط التاسع، ولبندر قاعد بن عميرة بعد فوز الجواد "سيف الصاملية" بالمركز الأول في الشوط العاشر للسباق رقم 48، الذي أُقيم اليوم السبت بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.



فيما توج سالم بن محفوظ، المدير العام لسباقات الخيل، إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بجائزة تحدي نادي سباقات الخيل التقديرية؛ وذلك عقب تحقيق الفرسة "جمانة الخالدية" للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثامن.



كما توَّج مروان العليان، الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس أمريكا اللاتينية؛ وذلك عقب فوز الجواد "فزاع" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر (الأخير).



واشتمل السباق على 10 أشواط، إلى جانب شوط الكأس، وضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وشهدت تألقًا لافتًا لخيل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز التي احتكرت أولوية أربعة أشواط؛ إذ خطف الجواد "امبلم رود" المركز الأول للشوط الثالث، وجاء الجواد "الشهاب الثاقب" في المركز الأول للشوط الرابع، فيما حقق الجواد "ماكينج ميراكلس" المركز الأول في الشوط السادس، وفي الشوط السابع جاء الجواد "ديباجي" في المركز الأول.



وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد "توك تقول" لإسطبل الميمانية، وفي الشوط الثاني حققت الفرسة "خد القمر" لخالد إبراهيم السياري المركز الأول، وفي الشوط الخامس حقق الجواد "درهم" لمانع يحيى آل زمانان المركز الأول.