سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.

تونس تسجِّل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-01 سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442 10:18 PM

تونس تسجِّل 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد إجمالي الإصابات يقترب من 311 ألفًا.. ونحو 11 ألفًا فارقوا الحياة





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سجلت تونس خلال الساعات الـ 24 الماضية 86 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و1615 إصابة مؤكدة.



وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بلغ 10808، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 310734.