بعد تقليلها من آثاره.. روسيا تعترف بخسارة 39 مليار دولار جراء هبوط النفط

تراجع الأسعار للجلسة الثالثة على التوالي

اعترف وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، اليوم (الأربعاء)، بأن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام؛ بسبب انخفاض أسعار الخام.

وتوقع "سيليانوف" في البداية، فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي فحسب.

وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتنخفض نحو 17 في المئة منذ بداية الأسبوع، مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".

ورغم زيادة العجز، أشار محللون من "جازبروم بنك" إلى أن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق، بما في ذلك تلك التي لدى صندوق الثروة السيادي.