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ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

جد الطفل المغدور بسكين الخادمة الإثيوبية ينفي وفاته..وهكذا حاول إنقاذ شقيقته

أكد أنه بصحة جيدة بعدما تعرض لـ14 طعنة قبل أن يهرب من الموت

نفى جد الطفل علي القرني 14عامًا والذي تعرض لطعنات غدر على يد خادمة إثيوبية هو وشقيقته، والتي توفيت، صحة ما يتم تداوله عن وفاته وبيّن لبرنامج "الراصد" أنه بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، كشف عم الطفل تفاصيل الجريمة البشعة، وروى لـ"سبق" قائلاً: إن الخادمة الإثيوبية كانت تعمل لدى جدة الأطفال "نوال" و"علي" لأمهم في محافظة بيشة وتم إرسالها إلى والدة الأطفال التي تقيم بمدينة الرياض لترحيلها إلى بلدها إثيوبيا بسبب انتهاء عقد عملها.

وأضاف: وصلت الخادمة قبل نحو عشرة أيام إلى منزل العائلة بمنزلهم في حي لبن في العاصمة الرياض وتم تسليمها جميع مستحقاتها المالية، ومع اقتراب موعد رحلة الخادمة ذهبت والدة الأطفال "نوال" و"علي" صباحًا إلى مقر عملها بالمستشفى وفي وقت غياب والدة الأطفال وتحديدًا في فترة ما قبل ظهر يوم أمس دخلت الخادمة إلى المطبخ وبدأت بالبكاء والتمتمة بكلام غير مفهوم، حيث دخل عليها الطفل "علي" وبسؤالها عن سبب بكائها لم تتجاوب معه.

وأردف: عقب ذلك توجهت الطفلة "نوال" إلى صالة منزلهم فيما توجه شقيقها "علي" إلى غرفته وفجأة ومن دون سابق إنذار خرجت الخادمة من المطبخ وهي تحمل سكينًا وأمسكت بالطفلة "نوال" وبدأت بطعنها حتى الموت.

واستطرد: خرج الطفل "علي" لينقذ شقيقته من الخادمة غير أنها باغتته بـ 14 طعنة ليتمكن بعدها من الهرب إلى دورة المياه وإقفال الباب عليه ثم أجرى اتصالاً من هاتفه الجوال بوالدته يخبرها بالجريمة وفقد الوعي بعدها.

وكانت شرطة منطقة "الرياض" قد أصدرت بيانًا حول قيام خادمة إفريقية بقتل طفلة وإصابة شقيقها بعدة طعنات بأحد أحياء غرب العاصمة صباح أول أمس الثلاثاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جد الطفل المغدور بسكين الخادمة الإثيوبية ينفي وفاته..وهكذا حاول إنقاذ شقيقته
سبق

نفى جد الطفل علي القرني 14عامًا والذي تعرض لطعنات غدر على يد خادمة إثيوبية هو وشقيقته، والتي توفيت، صحة ما يتم تداوله عن وفاته وبيّن لبرنامج "الراصد" أنه بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، كشف عم الطفل تفاصيل الجريمة البشعة، وروى لـ"سبق" قائلاً: إن الخادمة الإثيوبية كانت تعمل لدى جدة الأطفال "نوال" و"علي" لأمهم في محافظة بيشة وتم إرسالها إلى والدة الأطفال التي تقيم بمدينة الرياض لترحيلها إلى بلدها إثيوبيا بسبب انتهاء عقد عملها.

وأضاف: وصلت الخادمة قبل نحو عشرة أيام إلى منزل العائلة بمنزلهم في حي لبن في العاصمة الرياض وتم تسليمها جميع مستحقاتها المالية، ومع اقتراب موعد رحلة الخادمة ذهبت والدة الأطفال "نوال" و"علي" صباحًا إلى مقر عملها بالمستشفى وفي وقت غياب والدة الأطفال وتحديدًا في فترة ما قبل ظهر يوم أمس دخلت الخادمة إلى المطبخ وبدأت بالبكاء والتمتمة بكلام غير مفهوم، حيث دخل عليها الطفل "علي" وبسؤالها عن سبب بكائها لم تتجاوب معه.

وأردف: عقب ذلك توجهت الطفلة "نوال" إلى صالة منزلهم فيما توجه شقيقها "علي" إلى غرفته وفجأة ومن دون سابق إنذار خرجت الخادمة من المطبخ وهي تحمل سكينًا وأمسكت بالطفلة "نوال" وبدأت بطعنها حتى الموت.

واستطرد: خرج الطفل "علي" لينقذ شقيقته من الخادمة غير أنها باغتته بـ 14 طعنة ليتمكن بعدها من الهرب إلى دورة المياه وإقفال الباب عليه ثم أجرى اتصالاً من هاتفه الجوال بوالدته يخبرها بالجريمة وفقد الوعي بعدها.

وكانت شرطة منطقة "الرياض" قد أصدرت بيانًا حول قيام خادمة إفريقية بقتل طفلة وإصابة شقيقها بعدة طعنات بأحد أحياء غرب العاصمة صباح أول أمس الثلاثاء.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:26 AM

جد الطفل المغدور بسكين الخادمة الإثيوبية ينفي وفاته..وهكذا حاول إنقاذ شقيقته

أكد أنه بصحة جيدة بعدما تعرض لـ14 طعنة قبل أن يهرب من الموت

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قاسم الخبراني - الرياض
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نفى جد الطفل علي القرني 14عامًا والذي تعرض لطعنات غدر على يد خادمة إثيوبية هو وشقيقته، والتي توفيت، صحة ما يتم تداوله عن وفاته وبيّن لبرنامج "الراصد" أنه بصحة جيدة.

وفي التفاصيل، كشف عم الطفل تفاصيل الجريمة البشعة، وروى لـ"سبق" قائلاً: إن الخادمة الإثيوبية كانت تعمل لدى جدة الأطفال "نوال" و"علي" لأمهم في محافظة بيشة وتم إرسالها إلى والدة الأطفال التي تقيم بمدينة الرياض لترحيلها إلى بلدها إثيوبيا بسبب انتهاء عقد عملها.

وأضاف: وصلت الخادمة قبل نحو عشرة أيام إلى منزل العائلة بمنزلهم في حي لبن في العاصمة الرياض وتم تسليمها جميع مستحقاتها المالية، ومع اقتراب موعد رحلة الخادمة ذهبت والدة الأطفال "نوال" و"علي" صباحًا إلى مقر عملها بالمستشفى وفي وقت غياب والدة الأطفال وتحديدًا في فترة ما قبل ظهر يوم أمس دخلت الخادمة إلى المطبخ وبدأت بالبكاء والتمتمة بكلام غير مفهوم، حيث دخل عليها الطفل "علي" وبسؤالها عن سبب بكائها لم تتجاوب معه.

وأردف: عقب ذلك توجهت الطفلة "نوال" إلى صالة منزلهم فيما توجه شقيقها "علي" إلى غرفته وفجأة ومن دون سابق إنذار خرجت الخادمة من المطبخ وهي تحمل سكينًا وأمسكت بالطفلة "نوال" وبدأت بطعنها حتى الموت.

واستطرد: خرج الطفل "علي" لينقذ شقيقته من الخادمة غير أنها باغتته بـ 14 طعنة ليتمكن بعدها من الهرب إلى دورة المياه وإقفال الباب عليه ثم أجرى اتصالاً من هاتفه الجوال بوالدته يخبرها بالجريمة وفقد الوعي بعدها.

وكانت شرطة منطقة "الرياض" قد أصدرت بيانًا حول قيام خادمة إفريقية بقتل طفلة وإصابة شقيقها بعدة طعنات بأحد أحياء غرب العاصمة صباح أول أمس الثلاثاء.

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