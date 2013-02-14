النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. نزلاء فندق بإسبانيا يلقون بأنفسهم من النوافذ هرباً من حريق كبير

وضع سكان المنطقة المراتب بالأسفل حتى لا يتضرر أحد بسبب السقوط

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفراً من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصاً لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة".

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. نزلاء فندق بإسبانيا يلقون بأنفسهم من النوافذ هرباً من حريق كبير
سبق

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفراً من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصاً لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة".

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
12:36 AM

بالفيديو.. نزلاء فندق بإسبانيا يلقون بأنفسهم من النوافذ هرباً من حريق كبير

وضع سكان المنطقة المراتب بالأسفل حتى لا يتضرر أحد بسبب السقوط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,429

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن نزلاء أحد الفنادق في مدينة برشلونة لم يجدوا مفراً من الحريق إلا بإلقاء أنفسهم من نوافذ الفندق الذي اشتعلت النار في أحد طوابقه، وفقاً لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة el periodico أن الحريق اندلع مساء السبت في الطابق الثالث بفندق "كورونادو" في شارع لا رامبلا وسط المدينة.

وأضافت أن شخصاً لقي مصرعه جراء الإصابة بحروق شديدة واستنشاق الدخان، فيما أصيب 4 أشخاص بحروق متفاوتة.

وأوضح رجال الإطفاء أن النيران اشتعلت في غرفة بالطابق الثالث إضافة إلى أحد الممرات، لكن الدخان الكثيف حول الطابق بكامله إلى "مصيدة".

وأضافوا أن شخصين قفزا من غرف مختلفة بذلك الطابق، حيث وضع المارة وسكان المنطقة المراتب في الأسفل حتى لا يتضررا نتيجة السقوط.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,861
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,442
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,108
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,104

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة