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بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا

"بوتين": التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال مباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا، وقال: "نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا".

وقال الرئيس "بوتين": إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، وأضاف أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي أن التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بوتين بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا
سبق

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال مباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا، وقال: "نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا".

وقال الرئيس "بوتين": إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، وأضاف أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي أن التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
04:25 PM

بالفيديو.. خادم الحرمين الشريفين: نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا

"بوتين": التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال مباحثاته مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على توطيد العلاقات المشتركة مع روسيا، وقال: "نتطلع لتوطيد العلاقات المشتركة مع روسيا".

وقال الرئيس "بوتين": إن روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً، وأضاف أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

وأكد الرئيس الروسي أن التنسيق الروسي السعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.

وكان خادم الحرمين الشريفين استقبل في قصر اليمامة بالرياض، اليوم، الرئيس فلاديمير بوتين.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد أجريت للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث عُزِف السلامان الوطنيان للبلدين.

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