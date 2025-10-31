منتخب الكويت الأولمبي يتأهّل لنهائيات كأس آسيا.. على حساب الأخضر

تأهل منتخب الكويت الأولمبي لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره السعودي 2-1، يوم السبت، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقرر إقامتها في أوزبكستان.

بادر المنتخب السعودي للتسجيل عن طريق فراس البريكان عند الدقيقة 26، وتمكن المنتخب الكويتي من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق عيد الرشيدي ويوسف الرشيدي "52، 56".

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضًا فوز أوزبكستان على بنغلادش بسداسية نظيفة على ملعب باختاكور.

يشار إلى أن نتائج مباريات أوزبكستان مستضيفة النهائيات لا تحتسب في تحديد الترتيب النهائي للمجموعة.

وتصدّر منتخب الكويت ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، في حين لا زال رصيد الأخضر السعودي وبنغلادش خاليًا من النقاط بعد عدم احتساب نتائج أوزبكستان.



ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ11.