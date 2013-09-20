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"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال  يجب أن يتوقف نزيف النقاط

طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.

جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال  يجب أن يتوقف نزيف النقاط
سبق

طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.

جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:33 PM

"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال  يجب أن يتوقف نزيف النقاط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.

جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.

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