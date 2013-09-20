"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط
طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.
جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.
"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-19
طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.
جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:33 PM
"شاموسكا" يخاطب لاعبي الشباب : أمام الهلال يجب أن يتوقف نزيف النقاط
طالب المدير الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، البرازيلي "شاموسكا" لاعبيه بالتركيز العالي في اللقاء المرتقب أمام الهلال ، الخميس المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل الحد من نزيف النقاط.
جاء ذلك قبل بدء الحصة التدريبية للفريق الأبيض ، اليوم الأحد.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الـ11 في ترتيب فرق الدوري برصيد 5 نقاط.