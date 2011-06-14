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المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية

شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال

أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

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المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية
سبق

أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
08:19 PM

المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية

شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,831

أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

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