المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية

أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.
أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.
أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.
أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.
وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.