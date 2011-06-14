وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-14 أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية. وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440 08:19 PM

المرور: أعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصّة تعدّ مخالفة مرورية شدّدت على ضرورة التنسيق قبل القيام بأي أعمال





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أكدت إدارة المرور أن القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة يعد مخالفة مرورية.

وشددت الإدارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، على ضرورة التنسيق مع الإدارة المختصة قبل القيام بأي أعمال على الطريق.