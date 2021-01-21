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بعيدًا عن العواصف المنتظرة.. شاهد "المياه تتجمد" في طريف وعلقان

مقاطع فيديو متفرقة ضمت مواقع أخرى وجرى تداولها بمواقع التواصل

تداولت مواقع وبرامج التواصل، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو متفرقة ترصد تجمد المياه في طريف وفي علقان بتبوك ومواقع أخرى.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فقد تصدرت محافظة طريف قائمة المدن السعودية الأقل حرارة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس؛ حيث سجلت 2 درجة مئوية تحت الصفر، تبعتها القريات والتي سجلت 1 درجة مئوية تحت الصفر؛ فيما سجلت تبوك 0.4 درجة مئوية.

وكان "الوطني للأرصاد"، قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغدًا الجمعة؛ خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.

وقال: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

ويتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، أن يزداد تعمق الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة في الأجواء لتؤثر على مناطق أوسع من المملكة؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في ساعات الليل؛ لتكون دون الصفر المئوي في عموم الأجزاء الشمالية من المملكة باستثناء السواحل.

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بعيدًا عن العواصف المنتظرة.. شاهد "المياه تتجمد" في طريف وعلقان
سبق

تداولت مواقع وبرامج التواصل، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو متفرقة ترصد تجمد المياه في طريف وفي علقان بتبوك ومواقع أخرى.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فقد تصدرت محافظة طريف قائمة المدن السعودية الأقل حرارة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس؛ حيث سجلت 2 درجة مئوية تحت الصفر، تبعتها القريات والتي سجلت 1 درجة مئوية تحت الصفر؛ فيما سجلت تبوك 0.4 درجة مئوية.

وكان "الوطني للأرصاد"، قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغدًا الجمعة؛ خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.

وقال: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

ويتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، أن يزداد تعمق الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة في الأجواء لتؤثر على مناطق أوسع من المملكة؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في ساعات الليل؛ لتكون دون الصفر المئوي في عموم الأجزاء الشمالية من المملكة باستثناء السواحل.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
01:16 PM

بعيدًا عن العواصف المنتظرة.. شاهد "المياه تتجمد" في طريف وعلقان

مقاطع فيديو متفرقة ضمت مواقع أخرى وجرى تداولها بمواقع التواصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,069

تداولت مواقع وبرامج التواصل، خلال الساعات الماضية، مقاطع فيديو متفرقة ترصد تجمد المياه في طريف وفي علقان بتبوك ومواقع أخرى.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فقد تصدرت محافظة طريف قائمة المدن السعودية الأقل حرارة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس؛ حيث سجلت 2 درجة مئوية تحت الصفر، تبعتها القريات والتي سجلت 1 درجة مئوية تحت الصفر؛ فيما سجلت تبوك 0.4 درجة مئوية.

وكان "الوطني للأرصاد"، قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغدًا الجمعة؛ خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.

وقال: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

ويتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة، أن يزداد تعمق الكتلة الهوائية ذات البرودة الشديدة في الأجواء لتؤثر على مناطق أوسع من المملكة؛ بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي في ساعات الليل؛ لتكون دون الصفر المئوي في عموم الأجزاء الشمالية من المملكة باستثناء السواحل.

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