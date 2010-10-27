رقم قياسي غير مسبوق.. 2 مليار عملية دفع إلكتروني عبر أجهزة نقاط البيع في المملكة

من بداية العام حتى منتصف أكتوبر بزيادة تجاوزت 69%.. والقيمة 269 مليار ريال

كشفت شركة المدفوعات السعودية، عن نجاحها بتسجيل رقم قياسي غير مسبوق لعدد عمليات الدفع الإلكتروني، الذي تجاوز 2 مليار عملية عبر نقاط البيع في المملكة، منذ بداية هذا العام حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، أي بزيادة تجاوزت 69% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 269 مليار ريال، بزيادة حوالى 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من mada Pay، Apple Pay نسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020م.

ويأتي هذا النمو في المدفوعات الإلكترونية ضمن سياق جهود المدفوعات السعودية الرامية إلى تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد؛ وذلك من خلال الوصول إلى 70% من التعاملات الإلكترونية بحلول عام 2030.

ولتحقيق هذا الهدف، تعمل المدفوعات السعودية على رفع كفاءة العمليات المالية لجميع قطاعات الأعمال؛ من خلال التطوير الدائم للبنية التحتية لنظام المدفوعات الوطني لتوفير المزيد من المرونة والأمان في مختلف المدفوعات الإلكترونية.

وأسهمت عملية التطور المتواصل للمدفوعات السعودية، بتوجيهات ودعم مؤسسة النقد العربي السعودي، والتعاون الدائم من البنوك المحلية والجهات ذات العلاقة، في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للإسهام في الحد من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID19)، من أجل المحافظة على سلامة المتعاملين في عمليات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات البنكية؛ وذلك من خلال تطبيق تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) على أجهزة نقاط البيع، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، الذي تم رفع الحد المسموح به لمبلغ العمليات من 100 ريال إلى 300 ريال، وقد استحوذت نسبة العمليات من خلال تقنية الاتصال قريب المدى NFC على 91% من مجموع العمليات التي تمت في أجهزة نقاط البيع.

كما ساعدت العديد من العوامل الأخرى على تسجيل 2 مليار عملية، منها التنسيق والجهود المشتركة بين مؤسسة النقد، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، والمدفوعات السعودية؛ بحيث أسهم التعاون بين تلك الجهات في إلزام قطاع التجزئة بنسبة 100% بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، تشمل نشاط محطات الوقود ومحلات بيع قطع غيار السيارات والملابس والمواد الغذائية والجوالات وأنشطة الخدمات الشخصية (مغاسل الملابس، الصالونات الرجالية والنسائية) وغيرها من القطاعات التجارية؛ ابتداء من تاريخ 25 أغسطس 2020، كإحدى مبادرات التحول نحو زيادة التعاملات الإلكترونية.

وفي هذا الإطار، أعرب المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل، عن سعادته بتحقيق هذا الرقم القياسي في عمليات الدفع الإلكتروني، الذي يؤكد نجاح المدفوعات السعودية خلال الفترة الماضي، في الوصول إلى المجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية.

وقال: "أثمر التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ممثلًا في "مؤسسة النقد" والمدفوعات السعودية والبنوك المحلية وشركات التقنية المالية ومقدمي خدمات المدفوعات، في توفير وسائل الدفع الإلكتروني التي باتت متاحة في جميع المرافق التجارية؛ الأمر الذي أسهم في تمكين المستهلكين من الاستفادة من عملية الدفع الإلكتروني الآمنة والسلسة، وبالأخص التي توفرها تقنية الاتصال القريب المدى NFC، التي كان لها الدور الإيجابي في تعزيز الإجراءات الوقائية والتي تقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال تجنب التلامس بين المستهلكين والباعة".

وأضاف: "نسعى خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع؛ وهو الأمر الذي سيسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستهلكين في المملكة".

يُذكر أن المدفوعات السعودية هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات، والتي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني "مدى" وخدماتها في المملكة، لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل المدفوعات السعودية على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030 نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 70% من التعاملات المالية في المملكة بحلول عام 2030.