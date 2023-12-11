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أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في المنطقة

ناقش أبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد شعيب تايب الشمري، ومساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العقيد عويد مهدي العنزي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد نايف جهيم الرويلي، وقائد القوات الخاصة للطوارئ المقدم عبدالله حلمي العتيبي.

وتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في منطقة الحدود الشمالية للعام 1438هـ‎.

وناقش أبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الحدود الشمالية والجهات التابعة لها.

‎وأشاد بالجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية، والنتائج التي تم تحقيقها.

وتمنى للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

‎ وأعرب مدير شرطة المنطقة عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية للأمير، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها، وما استمعوا إليه من توجيهات.

وأكد حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في المنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد شعيب تايب الشمري، ومساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العقيد عويد مهدي العنزي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد نايف جهيم الرويلي، وقائد القوات الخاصة للطوارئ المقدم عبدالله حلمي العتيبي.

وتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في منطقة الحدود الشمالية للعام 1438هـ‎.

وناقش أبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الحدود الشمالية والجهات التابعة لها.

‎وأشاد بالجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية، والنتائج التي تم تحقيقها.

وتمنى للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

‎ وأعرب مدير شرطة المنطقة عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية للأمير، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها، وما استمعوا إليه من توجيهات.

وأكد حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
05:22 PM

أمير الحدود الشمالية يتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في المنطقة

ناقش أبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات

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أحمد البراهيم - عرعر
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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم؛ مدير شرطة المنطقة اللواء ضيف الله بن جزاع العتيبي، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق العميد شعيب تايب الشمري، ومساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن العقيد عويد مهدي العنزي، ومدير إدارة دوريات الأمن بالمنطقة العقيد نايف جهيم الرويلي، وقائد القوات الخاصة للطوارئ المقدم عبدالله حلمي العتيبي.

وتسلم التقرير الإحصائي للحوادث الجنائية في منطقة الحدود الشمالية للعام 1438هـ‎.

وناقش أبرز الجهود الأمنية التي قامت بها تلك الإدارات، إضافة إلى جميع الأعمال التي تقوم بها شرطة منطقة الحدود الشمالية والجهات التابعة لها.

‎وأشاد بالجهود التي تقوم بها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية، والنتائج التي تم تحقيقها.

وتمنى للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم في حفظ الأمن والاستقرار بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

‎ وأعرب مدير شرطة المنطقة عن شكره وجميع منسوبي القطاعات الأمنية للأمير، على ما يوليه من اهتمام ومتابعة دائمة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها، وما استمعوا إليه من توجيهات.

وأكد حرص الجميع على بذل المزيد ومضاعفة الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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