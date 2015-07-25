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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
03:59 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز

سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,574

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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