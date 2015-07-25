انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-25 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي " انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442 03:59 PM

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي "

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.