الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-07-25
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
03:59 PM
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز
سيصلى عليها يوم غدٍ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الاثنين الموافق 16/ 12/ 1442هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.