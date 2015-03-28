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"شؤون الأسرة" يطلق حملة "يتربى بعزكم" لدعم الطفولة المبكرة

بالشراكة مع "يونيسيف".. وتركز على رحلة الألف يوم للطفل

يطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة يونيسيف، اليوم الأحد، حملة توعوية بعنوان (يتربى بعزكم).

وتهدف الحملة إلى التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة، والتركيز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل"، التي تعتبر حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.

كما تهدف إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحية، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية.

وتتناول الحملة ثمانية مواضيع رئيسة على مدى أربعة أسابيع تشمل: الأسبوع الأول موضوعي (نظرة عامة حول مرحلة الطفولة المبكرة وتطور نمو الدماغ)، ثم (التغذية الصحية، والتفاعل مع الطفل (التنشئة التفاعلية) في الأسبوع الثاني، وموضوع (أمن وأمان الطفل، والتعلم المبكّر) في الأسبوع الثالث.

فيما تختتم الحملة أعمالها بمناقشة موضوعي (الصحة العامة، ودور الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة) في أسبوعها الرابع.

بدورها قالت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة د. شيرين العوفي، لـ"سبق": إن الحملة تأتي انطلاقًا من تفعيل خطة لجنة الطفولة المعتمدة بمجلس شؤون الأسرة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمجال الطفولة المبكرة، وأهمية حاجات الطفل النمائية التي يأتي على رأسها التغذية السليمة والصحة العامة ودور الوالدين والأمن والسلامة.

يشارك في الحملة عدد من الجهات ذات الصلة ممثلة في وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام والصحة، إضافة لهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية رعاية الطفولة.

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"شؤون الأسرة" يطلق حملة "يتربى بعزكم" لدعم الطفولة المبكرة
سبق

يطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة يونيسيف، اليوم الأحد، حملة توعوية بعنوان (يتربى بعزكم).

وتهدف الحملة إلى التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة، والتركيز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل"، التي تعتبر حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.

كما تهدف إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحية، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية.

وتتناول الحملة ثمانية مواضيع رئيسة على مدى أربعة أسابيع تشمل: الأسبوع الأول موضوعي (نظرة عامة حول مرحلة الطفولة المبكرة وتطور نمو الدماغ)، ثم (التغذية الصحية، والتفاعل مع الطفل (التنشئة التفاعلية) في الأسبوع الثاني، وموضوع (أمن وأمان الطفل، والتعلم المبكّر) في الأسبوع الثالث.

فيما تختتم الحملة أعمالها بمناقشة موضوعي (الصحة العامة، ودور الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة) في أسبوعها الرابع.

بدورها قالت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة د. شيرين العوفي، لـ"سبق": إن الحملة تأتي انطلاقًا من تفعيل خطة لجنة الطفولة المعتمدة بمجلس شؤون الأسرة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمجال الطفولة المبكرة، وأهمية حاجات الطفل النمائية التي يأتي على رأسها التغذية السليمة والصحة العامة ودور الوالدين والأمن والسلامة.

يشارك في الحملة عدد من الجهات ذات الصلة ممثلة في وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام والصحة، إضافة لهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية رعاية الطفولة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
04:51 PM

"شؤون الأسرة" يطلق حملة "يتربى بعزكم" لدعم الطفولة المبكرة

بالشراكة مع "يونيسيف".. وتركز على رحلة الألف يوم للطفل

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فهد الغبيوي - الرياض
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يطلق مجلس شؤون الأسرة بالشراكة مع منظمة يونيسيف، اليوم الأحد، حملة توعوية بعنوان (يتربى بعزكم).

وتهدف الحملة إلى التعريف باحتياجات الطفولة المبكرة، والتركيز على "الألف يوم الأولى من حياة الطفل"، التي تعتبر حجر الأساس لضمان حصول الأطفال على التغذية والصحة والتعلم والسلامة والأمن، والرعاية ذات الاستجابة السريعة.

كما تهدف إلى تعزيز الجهود والمبادرات الوطنية التي تدعم الطفولة المبكرة، وتوعية الآباء والأمهات ومقدمي الرعاية والعاملين بأهمية حاجات الطفل من التغذية الصحية، بجانب نشر التوعية بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل ومرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية.

وتتناول الحملة ثمانية مواضيع رئيسة على مدى أربعة أسابيع تشمل: الأسبوع الأول موضوعي (نظرة عامة حول مرحلة الطفولة المبكرة وتطور نمو الدماغ)، ثم (التغذية الصحية، والتفاعل مع الطفل (التنشئة التفاعلية) في الأسبوع الثاني، وموضوع (أمن وأمان الطفل، والتعلم المبكّر) في الأسبوع الثالث.

فيما تختتم الحملة أعمالها بمناقشة موضوعي (الصحة العامة، ودور الوالدين في مرحلة الطفولة المبكرة) في أسبوعها الرابع.

بدورها قالت رئيسة لجنة الطفولة بمجلس شؤون الأسرة د. شيرين العوفي، لـ"سبق": إن الحملة تأتي انطلاقًا من تفعيل خطة لجنة الطفولة المعتمدة بمجلس شؤون الأسرة، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

وأوضحت أن الحملة تهدف إلى تعزيز التوعية بمجال الطفولة المبكرة، وأهمية حاجات الطفل النمائية التي يأتي على رأسها التغذية السليمة والصحة العامة ودور الوالدين والأمن والسلامة.

يشارك في الحملة عدد من الجهات ذات الصلة ممثلة في وزارات الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتعليم والإعلام والصحة، إضافة لهيئة حقوق الإنسان والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وبرنامج الأمان الأسري الوطني وجمعية رعاية الطفولة.

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