خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 474 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2088833 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 24007، فيما سُجِّلت 696 حالة تعافٍ جديدة، ما رفع عددها الكلي إلى 2056933 حالة.