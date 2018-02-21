انطلاق أولى برامج إعداد وتمكين رواد الأعمال بجامعة جدة

لتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات احتياجات سوق العمل

أطلق المركز السعودي لإعداد وتمكين رواد الأعمال بجامعة جدة أولى برامجه التأهيلية في نطاق ريادة الأعمال بالمملكة التي تأتي ضمن المبادرات المقررة لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 بدءاً من الأحد 18 فبراير الجاري وتستمر البرامج ـثلاثة أشهر.

ويهدف المركز إلى توظيف مسرعات الأعمال في الجامعات السعودية وتنمية المهارات اللازم توفرها في المجتمع الريادي وزيادة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.

وبدأ المركز أولى برامجه ببرنامجي المسرعة والإعداد والتمكين الذي يستهدف في مرحلته الأولى طلاب وطالبات جامعة جدة، حيث يسهم برنامج المسرعة في تقديم التدريب والتوجيه اللازم لتطوير الفكرة أو المشروع ليكون جاهزاً لدخول سوق العمل أو لعرضه على مستثمرين خارجيين، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس متميزين، فيما يسهم برنامج الإعداد والتمكين في تطوير معارف ومهارات واتجاهات الطلاب والطالبات بهدف خلق مشاريع ريادية مستدامة، وذلك عبر ثلاث مراحل هي الوضوح والاكتشاف والانطلاق.

ويعد المركز السعودي لإعداد وتمكين رواد الأعمال، منظمة غير ربحية ضمن مبادرات وزارة التعليم والتي تندرج تحت مظلة جامعة جدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى طلاب وطالبات جامعة جدة قبل التخرج استعداداً لدخول سوق العمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات والاستشارات والتدريب والتطوير لرواد الأعمال لتأهيلهم للبدء في تأسيس مشاريعهم الصغيرة خلال المراحل الأولى من التنمية.

كما يهدف المركز إلى تعزيز ودعم مهارات رواد الأعمال من خلال التركيز على مشاريع الطلاب والطالبات كمخرجات للتعليم تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم، بالإضافة إلى الدعم والتمويل من خلال المؤسسات والشركات الراعية.