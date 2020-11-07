بعد شهرين بالعناية المركزة.. محافظ الخرج السابق يتعافى من "كورونا"

غادر عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق، شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث قضى في العناية المركزة نحو شهرين.

"سبق" تبارك له بالشفاء، وتهنئ نجله المهندس عبدالله بن شبيلي بتعافي والده، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.