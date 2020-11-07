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بعد شهرين بالعناية المركزة.. محافظ الخرج السابق يتعافى من "كورونا"

غادر عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق، شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث قضى في العناية المركزة نحو شهرين.

"سبق" تبارك له بالشفاء، وتهنئ نجله المهندس عبدالله بن شبيلي بتعافي والده، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

فيروس كورونا الجديد

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بعد شهرين بالعناية المركزة.. محافظ الخرج السابق يتعافى من "كورونا"
سبق

غادر عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق، شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث قضى في العناية المركزة نحو شهرين.

"سبق" تبارك له بالشفاء، وتهنئ نجله المهندس عبدالله بن شبيلي بتعافي والده، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
09:20 PM

بعد شهرين بالعناية المركزة.. محافظ الخرج السابق يتعافى من "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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غادر عضو مجلس الشورى ومحافظ الخرج السابق، شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، غرفة العناية المركزة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث قضى في العناية المركزة نحو شهرين.

"سبق" تبارك له بالشفاء، وتهنئ نجله المهندس عبدالله بن شبيلي بتعافي والده، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.

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