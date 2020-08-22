النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعلى معدل منذ أبريل.. ألمانيا تسجّل أكثر من ألفَيْ إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و82 شخصًا توفّي منهم 9267

في أعلى معدّل يومي من أواخر أبريل، سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفًا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وبحسب "د ب ا": كانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقمًا أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل؛ حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميًّا، وشهدت الأعداد انخفاضًا منذ أواخر يوليو.

وحسب معهد روبرت كوخ: توفّي 9267 شخصًا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
أعلى معدل منذ أبريل.. ألمانيا تسجّل أكثر من ألفَيْ إصابة جديدة بكورونا
سبق

في أعلى معدّل يومي من أواخر أبريل، سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفًا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وبحسب "د ب ا": كانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقمًا أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل؛ حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميًّا، وشهدت الأعداد انخفاضًا منذ أواخر يوليو.

وحسب معهد روبرت كوخ: توفّي 9267 شخصًا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.

22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442
11:10 AM

أعلى معدل منذ أبريل.. ألمانيا تسجّل أكثر من ألفَيْ إصابة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 232 ألفًا و82 شخصًا توفّي منهم 9267

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
72

في أعلى معدّل يومي من أواخر أبريل، سجلت ألمانيا ألفين و34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 232 ألفًا و82 حالة، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ الحكومي للسيطرة على الأمراض.

وبحسب "د ب ا": كانت آخر مرة سجلت فيها البلاد رقمًا أعلى من ذلك، في 25 أبريل عندما تم تسجيل 2055 حالة.

يشار إلى أن جائحة فيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في ألمانيا في مطلع أبريل؛ حيث كانت السلطات تسجل أكثر من ستة آلاف حالة يوميًّا، وشهدت الأعداد انخفاضًا منذ أواخر يوليو.

وحسب معهد روبرت كوخ: توفّي 9267 شخصًا بشكل إجمالي جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، بعد تسجيل 7 وفيات جديدة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن نحو 206 آلاف و600 شخص تعافوا من المرض.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,099
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,505
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,848

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة