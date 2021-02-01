احترازات مكثّفة بأسواق المدينة ومطاعمها.. توجيه وهكذا كان التشديد

فيما أكّدت "الأمانة" العمل بخطة متكاملة داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات

أكّدت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، استمرار جهودها بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية على الأسواق التجارية وأسواق النفع العام والمراكز التجارية؛ ضمن إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار الأوبئة ومكافحة الأمراض والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنها بدأت تنفيذ مجموعة من الخطط المكثّفة منذ بداية جائحة كورونا لمنع انتشار الجائحة، وتم توجيه جميع الوكالات والبلديات التابعة لها بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية في جميع المنشآت.

وشدّد أمين منطقة المدينة المنوّرة، المهندس فهد البليهشي؛ على أن الإجراءات تتم بناءً على ما تمّ رصده من قِبل الجهات المتخصّصة من تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بضرورة التزام جميع المنشآت الغذائية من المطاعم، وخاصة الشعبية، بالإجراءات الاحترازية الوقائية ومنع تقديم الأطعمة المكشوفة، والتأكّد من الإغلاق المحكم للأغذية، وإبعاد الأغذية عن مصادر الهواء والغبار والأتربة.

كما شدّد على إلزام جميع العاملين بلبس القفازات والكمامات وغطاء الرأس طوال الوقت عند دخول منطقة التحضير، وضرورة اعتماد نظام التبليغ الآلي عند الانتهاء من تجهيز الطلب، والسماح بإيصال الأطعمة واستقبال الطلبات من السيارة للمطاعم التي لا تملك خدمة طلبات السيارات للحدّ من التجمّع في أروقة المطاعم لتسلُّم أو انتظار الطلبات؛ إضافة إلى ضرورة استخدام التغليف المحكم في محال الفواكه والخضراوات والورقيات، والتأكد من إغلاقها في أثناء العرض والبيع كإجراءٍ احترازي.

وأكّد تكثيف أعمال مكافحة كل ما من شأنه نقل العدوى أو المساهمة في انتشارها في محال العطور، ومستحضرات التجميل، و"الهايبر ماركت" بإزالة عيّنات التجربة، وفرش المكياج، ومستحضرات التجميل، ومنع استرجاعها أو استبدالها، حسب الضوابط والبروتوكولات المعمول بها.

وأوضحت الأمانة أنها تعمل باستمرار على خطة متكاملة لمتابعة جميع المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات الأمانة، وتقوم باستقبال البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمعالجتها، وتدعو المواطنين والمقيمين، إلى التعاون والإبلاغ عند رصد أي مخالفات أو تجاوزات.