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المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة

لاحقته خارج البلاد.. ويلقب بـ"أبو عبيدة بغداد"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الاثنين) اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي.

وقال "الكاظمي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـأبو عبيدة بغداد، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف: "إن محاسبة المتورّطين في سفك دماء العراقيين واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلّد ضحايا تفجير الكرادة كجزءٍ من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، ما ضاع حق وراءه مطالب".

ونفذ تنظيم "داعش" الإرهابي تفجيراً دموياً في 3 يوليو 2016 راح ضحيته 324 عراقياً.

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المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة
سبق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الاثنين) اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي.

وقال "الكاظمي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـأبو عبيدة بغداد، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف: "إن محاسبة المتورّطين في سفك دماء العراقيين واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلّد ضحايا تفجير الكرادة كجزءٍ من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، ما ضاع حق وراءه مطالب".

ونفذ تنظيم "داعش" الإرهابي تفجيراً دموياً في 3 يوليو 2016 راح ضحيته 324 عراقياً.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
07:29 PM

المخابرات العراقية تقبض على "الداعشي" المسؤول عن مجزرة الكرادة

لاحقته خارج البلاد.. ويلقب بـ"أبو عبيدة بغداد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الاثنين) اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي.

وقال "الكاظمي" في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة، التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـأبو عبيدة بغداد، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف: "إن محاسبة المتورّطين في سفك دماء العراقيين واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلّد ضحايا تفجير الكرادة كجزءٍ من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، ما ضاع حق وراءه مطالب".

ونفذ تنظيم "داعش" الإرهابي تفجيراً دموياً في 3 يوليو 2016 راح ضحيته 324 عراقياً.

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