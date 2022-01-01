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الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض تستقبل المتدربين المستجدين

للفصل الثاني للعام 1443هـ وعددهم 150 متدربًا في أربعة تخصصات

استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣ هـ، والذي بلغ عددهم ١٥٠ متدربًا في أربعة تخصصات جديدة تلامس احتياج سوق العمل السعودي.

وكان في استقبال المتدربين المستجدين عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي ووكالة التدريب ووكالة شؤون المتدربين ووكالة الجودة، والذي بدورهم قاموا بشرح الأنظمة والتعليمات الداخلية وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن نظرًاً لحاجة سوقنا السعودي إلى التخصصات الأربعة الجديدة في مجال التأمين والموارد البشرية وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

والسعي في تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ واكتفاء السوق بكوادر شبابنا السعودي من الجنسين المتخصصين والمدربين بأعلى التجهيزات والتي بذلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الرؤية الطموحة.

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الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض تستقبل المتدربين المستجدين
سبق

استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣ هـ، والذي بلغ عددهم ١٥٠ متدربًا في أربعة تخصصات جديدة تلامس احتياج سوق العمل السعودي.

وكان في استقبال المتدربين المستجدين عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي ووكالة التدريب ووكالة شؤون المتدربين ووكالة الجودة، والذي بدورهم قاموا بشرح الأنظمة والتعليمات الداخلية وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن نظرًاً لحاجة سوقنا السعودي إلى التخصصات الأربعة الجديدة في مجال التأمين والموارد البشرية وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

والسعي في تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ واكتفاء السوق بكوادر شبابنا السعودي من الجنسين المتخصصين والمدربين بأعلى التجهيزات والتي بذلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الرؤية الطموحة.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:48 PM

الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض تستقبل المتدربين المستجدين

للفصل الثاني للعام 1443هـ وعددهم 150 متدربًا في أربعة تخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت الكلية التقنية التطبيقية للبنين بالرياض المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٣ هـ، والذي بلغ عددهم ١٥٠ متدربًا في أربعة تخصصات جديدة تلامس احتياج سوق العمل السعودي.

وكان في استقبال المتدربين المستجدين عميد الكلية المهندس فهد بن مطيران العنزي ووكالة التدريب ووكالة شؤون المتدربين ووكالة الجودة، والذي بدورهم قاموا بشرح الأنظمة والتعليمات الداخلية وتشجيعهم على بذل الجد والاجتهاد لخدمة الدين والوطن نظرًاً لحاجة سوقنا السعودي إلى التخصصات الأربعة الجديدة في مجال التأمين والموارد البشرية وكذلك في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.

والسعي في تحقيق رؤية مملكتنا الحبيبة ٢٠٣٠ واكتفاء السوق بكوادر شبابنا السعودي من الجنسين المتخصصين والمدربين بأعلى التجهيزات والتي بذلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تحقيق الرؤية الطموحة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,130
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,557

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