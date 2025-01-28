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أمانة الطائف تُسمي وترقم ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا في المحافظة

بأحياء المضباع وسلطانة والمعترض والسداد وأم العراد

أنجزت أمانة الطائف، ممثلةً في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير، تسمية ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا بأحياء المحافظة.

جاء ذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم التي تنفذها الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة، وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع في الضواحي والمخططات الجديدة.

وشمل البرنامج تسمية شوارع بأحياء "المضباع، وسلطانة، والمعترض، والسداد، وأم العراد".

واعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع.

وأوضحت أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيًا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة، ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني؛ مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية.

كما عدلت الأمانة العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من ١٧٠٠ لوحة جديدة لأسماء الشوارع.

وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعمًا لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.

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أمانة الطائف تُسمي وترقم ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا في المحافظة
سبق

أنجزت أمانة الطائف، ممثلةً في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير، تسمية ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا بأحياء المحافظة.

جاء ذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم التي تنفذها الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة، وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع في الضواحي والمخططات الجديدة.

وشمل البرنامج تسمية شوارع بأحياء "المضباع، وسلطانة، والمعترض، والسداد، وأم العراد".

واعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع.

وأوضحت أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيًا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة، ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني؛ مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية.

كما عدلت الأمانة العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من ١٧٠٠ لوحة جديدة لأسماء الشوارع.

وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعمًا لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
06:35 PM

أمانة الطائف تُسمي وترقم ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا في المحافظة

بأحياء المضباع وسلطانة والمعترض والسداد وأم العراد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنجزت أمانة الطائف، ممثلةً في إدارة التسمية والترقيم بوكالة التنمية والتعمير، تسمية ٤٥٠ شارعًا مستحدثًا بأحياء المحافظة.

جاء ذلك ضمن مراحل المشروع الشامل للتسمية والترقيم التي تنفذها الأمانة لتحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات البلدية بالشوارع غير المسماة والشوارع الجديدة، وتركيب لوحات تعريفية بأسماء الشوارع في الضواحي والمخططات الجديدة.

وشمل البرنامج تسمية شوارع بأحياء "المضباع، وسلطانة، والمعترض، والسداد، وأم العراد".

واعتمدت أمانة الطائف في تسمية الشوارع على معجم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتسمية الشوارع.

وأوضحت أن برنامج التسمية الجديد يأتي تماشيًا مع الزيادة السكانية المستمرة التي تشهدها المدينة، ودخول أحياء جديدة للنطاق العمراني؛ مما استدعى التوسع في شبكة الطرق الداخلية.

كما عدلت الأمانة العديد من لوحات الشوارع بما يتناسب مع أوضاعها، وجرى تركيب أكثر من ١٧٠٠ لوحة جديدة لأسماء الشوارع.

وبينت الأمانة أن البرنامج يهدف إلى التسهيل على السكان وراحتهم، ودعمًا لجهود الجهات الحكومية والمختصة ذات العلاقة لتعزيز الوصول إلى المواقع المختلفة، وتقديم الخدمات للأهالي، بما يواكب أعمال التنمية والتطوير الجارية.

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