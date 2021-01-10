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لأول مرة.. محافظ الداير يدشن هوية مهرجان البن الخولاني الثامن

ربطت هذا العام بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر

دشن محافظ الداير نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني؛ هوية المهرجان الثامن الذي سيقام في أواخر يناير الحالي.

وتفصيلاً: جاءت هوية المهرجان الثامن لتحكي في تفاصيلها تدرجات نضوج ثمرة البن الخولاني ذائع الصيت في مدرجاتها السندسية باهية الجمال، كما تظهر أشكالاً من الزخارف الأثرية ترمز للفن المعماري الأصيل وبرمزية شجرة البن وأدوات استخدامه.

وربطت الهوية هذا العام بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر، مستشرقة المستقبل المزهر في جو تصنعه طقوس زراعة ورعاية وإعداد وصناعة البن الخولاني.

واستعرض محافظ الداير في الاجتماع الذي أقيم بمقر المحافظة، خطط واستعدادات اللجان المعنية بإدارة المهرجان، واطلع على الموضوعات المتعلقة بترتيبات المهرجان وتجهيز المقر وإكمال مختلف التنظيمات.

وتستضيف محافظة الداير مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة، الذي يقام بشكل سنوي برعاية من أمير منطقة جازان وبحضور نائبه، فيما يتميز المهرجان هذا العام بتغيير اسمه إلى مهرجان البن الخولاني لأول مرة منذ انطلاقه، بالإضافة إلى تغيير موقعه وتخصيص ساحة صويقة لإقامة المهرجان هذا العام.

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لأول مرة.. محافظ الداير يدشن هوية مهرجان البن الخولاني الثامن
سبق

دشن محافظ الداير نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني؛ هوية المهرجان الثامن الذي سيقام في أواخر يناير الحالي.

وتفصيلاً: جاءت هوية المهرجان الثامن لتحكي في تفاصيلها تدرجات نضوج ثمرة البن الخولاني ذائع الصيت في مدرجاتها السندسية باهية الجمال، كما تظهر أشكالاً من الزخارف الأثرية ترمز للفن المعماري الأصيل وبرمزية شجرة البن وأدوات استخدامه.

وربطت الهوية هذا العام بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر، مستشرقة المستقبل المزهر في جو تصنعه طقوس زراعة ورعاية وإعداد وصناعة البن الخولاني.

واستعرض محافظ الداير في الاجتماع الذي أقيم بمقر المحافظة، خطط واستعدادات اللجان المعنية بإدارة المهرجان، واطلع على الموضوعات المتعلقة بترتيبات المهرجان وتجهيز المقر وإكمال مختلف التنظيمات.

وتستضيف محافظة الداير مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة، الذي يقام بشكل سنوي برعاية من أمير منطقة جازان وبحضور نائبه، فيما يتميز المهرجان هذا العام بتغيير اسمه إلى مهرجان البن الخولاني لأول مرة منذ انطلاقه، بالإضافة إلى تغيير موقعه وتخصيص ساحة صويقة لإقامة المهرجان هذا العام.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
06:15 PM

لأول مرة.. محافظ الداير يدشن هوية مهرجان البن الخولاني الثامن

ربطت هذا العام بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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دشن محافظ الداير نايف بن لبدة المشرف العام على مهرجان البن الخولاني؛ هوية المهرجان الثامن الذي سيقام في أواخر يناير الحالي.

وتفصيلاً: جاءت هوية المهرجان الثامن لتحكي في تفاصيلها تدرجات نضوج ثمرة البن الخولاني ذائع الصيت في مدرجاتها السندسية باهية الجمال، كما تظهر أشكالاً من الزخارف الأثرية ترمز للفن المعماري الأصيل وبرمزية شجرة البن وأدوات استخدامه.

وربطت الهوية هذا العام بين أصالة الماضي وإشراقة الحاضر، مستشرقة المستقبل المزهر في جو تصنعه طقوس زراعة ورعاية وإعداد وصناعة البن الخولاني.

واستعرض محافظ الداير في الاجتماع الذي أقيم بمقر المحافظة، خطط واستعدادات اللجان المعنية بإدارة المهرجان، واطلع على الموضوعات المتعلقة بترتيبات المهرجان وتجهيز المقر وإكمال مختلف التنظيمات.

وتستضيف محافظة الداير مهرجان البن الخولاني في نسخته الثامنة، الذي يقام بشكل سنوي برعاية من أمير منطقة جازان وبحضور نائبه، فيما يتميز المهرجان هذا العام بتغيير اسمه إلى مهرجان البن الخولاني لأول مرة منذ انطلاقه، بالإضافة إلى تغيير موقعه وتخصيص ساحة صويقة لإقامة المهرجان هذا العام.

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