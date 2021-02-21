مستشفى عفيف يعلن التشغيل الفعلي لمركز لقاح كورونا.. غدًا

دعا السكان للحجز عبر تطبيق صحتي

أعلن مستشفى عفيف العام، عن البدء بالتشغيل الفعلي لمركز لقاح كورونا بالمحافظة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين.

ودعت إدارة المستشفى الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي، وحجز موعد لأخذ اللقاح. منوهة للسكان المجدولين لأخذ اللقاح اليوم، بالحضور غدًا بالموقع لتناول الجرعة.