النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة

قال: الحكومة تفرض حظراً على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي

قال المعارض التركي يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأكد أوزجان، الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بلاده تعاني مستويات عالية من الفساد، وذلك على مدار السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.

ولفت إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي وفقاً للعين الإخبارية.

وعمل أوزجان سفيراً لتركيا في بولندا، فيما يعد حالياً من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة
سبق

قال المعارض التركي يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأكد أوزجان، الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بلاده تعاني مستويات عالية من الفساد، وذلك على مدار السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.

ولفت إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي وفقاً للعين الإخبارية.

وعمل أوزجان سفيراً لتركيا في بولندا، فيما يعد حالياً من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
09:21 AM

رئيس هيئة التعليم السابق بتركيا: الفساد في عهد أردوغان بلغ مستويات غير مسبوقة

قال: الحكومة تفرض حظراً على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
774

قال المعارض التركي يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، بلغ مستويات غير مسبوقة.

وأكد أوزجان، الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن بلاده تعاني مستويات عالية من الفساد، وذلك على مدار السنوات العشر الأخيرة، مع استمرار حزب العدالة والتنمية في الحكم.

ولفت إلى أن تركيا بلغت مرحلة من الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن الشعب التركي وفقاً للعين الإخبارية.

وعمل أوزجان سفيراً لتركيا في بولندا، فيما يعد حالياً من الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,703
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,740

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة