شاهد.. وصول أول سفينة "كروز" إلى ميناء جدة

وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز استعدادًا لاستقبال السياح.
ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.
وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز استعدادًا لاستقبال السياح.
ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.
وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز استعدادًا لاستقبال السياح.
ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.
وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز استعدادًا لاستقبال السياح.
ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.