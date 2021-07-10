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شاهد.. وصول أول سفينة "كروز" إلى ميناء جدة

ضمن خدماته ليكون بوابة الرحلات السياحية البحرية

وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز ‏استعدادًا لاستقبال السياح.


ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. وصول أول سفينة "كروز" إلى ميناء جدة
سبق

وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز ‏استعدادًا لاستقبال السياح.


ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
07:49 PM

شاهد.. وصول أول سفينة "كروز" إلى ميناء جدة

ضمن خدماته ليكون بوابة الرحلات السياحية البحرية

A A A
متعب البقمي - جدة
6
13,043

وصلت إلى ميناء جدة، اليوم السبت، أول سفينة كروز ‏استعدادًا لاستقبال السياح.


ويأتي ذلك وسط خدمات الميناء المتكاملة ليكون بوابة ومرفأ الرحلات السياحية البحرية.

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201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
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38 مليار ..

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