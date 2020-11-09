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"بايدن" يعرف.. "السعودية-أمريكا-المنطقة" في تحليل "تركي الفيصل"

قال: المملكة الشريك الأكبر.. والصعود والهبوط حسب تغيير الأوضاع

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرك مصالح بلاده في المنطقة، وأن الرياض تبقى أكبر شريك إستراتيجي لواشنطن بالمنطقة.

وقال "الفيصل"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته بها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".

وأشار السفير السعودي السابق في كل من لندن وواشنطن، إلى متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وذكر أن السعودية تعد أكبر شريك إستراتيجي في المنطقة.

وأضاف، أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر "القاعدة" و"داعش".

كما شدد "تركي الفيصل"، على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، لكن العلاقات الإستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعانيها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني.

الأمير تركي الفيصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بايدن" يعرف.. "السعودية-أمريكا-المنطقة" في تحليل "تركي الفيصل"
سبق

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرك مصالح بلاده في المنطقة، وأن الرياض تبقى أكبر شريك إستراتيجي لواشنطن بالمنطقة.

وقال "الفيصل"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته بها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".

وأشار السفير السعودي السابق في كل من لندن وواشنطن، إلى متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وذكر أن السعودية تعد أكبر شريك إستراتيجي في المنطقة.

وأضاف، أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر "القاعدة" و"داعش".

كما شدد "تركي الفيصل"، على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، لكن العلاقات الإستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعانيها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
12:46 PM

"بايدن" يعرف.. "السعودية-أمريكا-المنطقة" في تحليل "تركي الفيصل"

قال: المملكة الشريك الأكبر.. والصعود والهبوط حسب تغيير الأوضاع

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محمد البقمي - الرياض
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3,934

أكد الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقاً، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يدرك مصالح بلاده في المنطقة، وأن الرياض تبقى أكبر شريك إستراتيجي لواشنطن بالمنطقة.

وقال "الفيصل"، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن بايدن "لا تغيب عنه مصالح أمريكا في المنطقة بحكم معرفته بها من خلال خبرته كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكنائب للرئيس في عهد باراك أوباما".

وأشار السفير السعودي السابق في كل من لندن وواشنطن، إلى متانة العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وذكر أن السعودية تعد أكبر شريك إستراتيجي في المنطقة.

وأضاف، أن علاقات التعاون المشترك على الصعيد الأمني وثيقة بين البلدين لمواجهة خطر الإرهاب، ما يشمل تبادل المعلومات، والقيام بعمليات مشتركة وغيرها من النشاطات التي واجهت خطر "القاعدة" و"داعش".

كما شدد "تركي الفيصل"، على متانة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وكافة الإدارات الأمريكية جمهورية كانت أو ديمقراطية، مشيراً إلى أنه رغم وجود صعود وهبوط في هذه العلاقات حسب تغير الأوضاع، لكن العلاقات الإستراتيجية بقيت وثيقة بوجود المصالح المشتركة وأهمها إيجاد السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال محاولة التوصل لسبل حل للقضية الفلسطينية، وغيرها من القضايا التي تعانيها المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالنشاط الإيراني.

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