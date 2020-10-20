النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 385 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 375 خلال الـ24 ساعة الماضية

أنباء عن تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.. ديربي العاصمة الأبرز

سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أنباء عن تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.. ديربي العاصمة الأبرز
سبق

سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
02:53 PM

أنباء عن تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.. ديربي العاصمة الأبرز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
5,991

سرت أنباء صحافية، عن توجه لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى تأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من 21 نوفمبر المقبل إلى 23 من الشهر ذاته .
وتأتي الجولة الخامسة بعد فترة توقف لمباريات دولية، تبدأ مع نهاية الجولة الرابعة من المسابقة يوم 7 نوفمبر المقبل، حيث يلتحق اللاعبون الدوليون بمنتخبات بلدانهم.
الجدير بالذكر أن الجولة المؤجلة تشهد مباراة "ديربي العاصمة" الذي يجمع الهلال والنصر، و"كلاسيكو" الأهلي والشباب.
وكانت صحيفة "الرياضية" قد أشارت، اليوم، إلى توقع تأجيل الجولة الخامسة من الدوري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,071
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,191
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,542

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة