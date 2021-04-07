محافظ جدة يطلع على تقرير عن أعمال "تراحم" للعام 1442هـ

هنّأهم بالحصول على شهادة غينيس بأكثر من 70 محاميًا متطوعًا

التقى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمحافظة "تراحم"، المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، وأعضاء اللجنة بمناسبة حصول اللجنة على شهادة غينيس العالمية بأكثر من 70 محاميًا متطوعًا.

واطلع الأمير مشعل بن ماجد على تقريرٍ بأعمال اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة للعام 1442هـ، كما هنأهم بحصولها على شهادة غينيس العالمية بأكثر من 70 محاميًا متطوعًا، فيما قدم المستشار الحمدان شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، ودعمه اللامحدود لكافة أعمال "تراحم" بمحافظة جدة.

يذكر أن اللجنة تعمل ‫على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم ماديًّا ومعنويًّا، وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على إصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.

وتهدف تراحم جدة لتأسيس بنية الخدمات، والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال، وتعزيز البناء المؤسسي، وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.