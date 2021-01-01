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"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض

تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ؛ قد تكون رعدية على: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ؛ قد تكون رعدية على: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
01:07 PM

"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على 7 مناطق بينها الرياض

تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ؛ قد تكون رعدية على: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال فترتَي الليل والصباح الباكر على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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