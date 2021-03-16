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أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد"

لقيت حتفها إثر تعرُّضها لهجوم عدد من الكلاب في "الواشلة"

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي العزاء والمواساة في وفاة الطفلة شهد صالح العبيد، التي توفيت بعدما تعرضت لهجوم عدد من الكلاب في ضاحية الواشلة جنوب الرياض.

وسأل أميرُ المنطقة اللهَ العليَّ القديرَ أن يجبر مصاب أهلها، ويعظم أجرهم، وأن يجعلها شفيعة لوالدَيْها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العبيد" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويحفظها من كل سوء.

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أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد"
سبق

قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي العزاء والمواساة في وفاة الطفلة شهد صالح العبيد، التي توفيت بعدما تعرضت لهجوم عدد من الكلاب في ضاحية الواشلة جنوب الرياض.

وسأل أميرُ المنطقة اللهَ العليَّ القديرَ أن يجبر مصاب أهلها، ويعظم أجرهم، وأن يجعلها شفيعة لوالدَيْها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العبيد" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويحفظها من كل سوء.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
09:37 PM

أمير الرياض يقدِّم العزاء لأسرة "العبيد" في وفاة ابنتهم "شهد"

لقيت حتفها إثر تعرُّضها لهجوم عدد من الكلاب في "الواشلة"

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فلاح الجوفان - الرياض
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قدَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في اتصال هاتفي العزاء والمواساة في وفاة الطفلة شهد صالح العبيد، التي توفيت بعدما تعرضت لهجوم عدد من الكلاب في ضاحية الواشلة جنوب الرياض.

وسأل أميرُ المنطقة اللهَ العليَّ القديرَ أن يجبر مصاب أهلها، ويعظم أجرهم، وأن يجعلها شفيعة لوالدَيْها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العبيد" عن بالغ الشكر لأمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ومشاعره الطيبة، سائلين الله أن يجزي الجميع كل خير وعافية، وأن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها، ويحفظها من كل سوء.

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