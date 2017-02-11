النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع

تشمل سكاكا وطبرجل والقريات ودومة الجندل.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.

وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأمطار الضباب موجة باردة الصقيع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع
سبق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.

وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
12:12 AM

"الأرصاد" تنبِّه منطقة الجوف: أمطار وضباب وموجة باردة وصقيع

تشمل سكاكا وطبرجل والقريات ودومة الجندل.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

A A A
مهنا التميمي - الجوف
0
1,575

نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقريرَيْن عن حالة الطقس بمنطقة الجوف، تنبِّه فيهما من تكوُّن الأمطار والضباب، وموجة باردة وصقيع.

وذكرت "الأرصاد" أن الموجة الباردة يبدأ تنبيهها الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين في منطقة الجوف، وتشمل "سكاكا ودومة الجندل والقريات وطبرجل"، وتستمر حتى التاسعة من صباح غد الثلاثاء، بينما يبدأ تنبيه الأمطار والضباب على المحافظات نفسها من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثامنة من صباح غدٍ الثلاثاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,117
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,605

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة