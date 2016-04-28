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"الفيصل": أفخر بكلمات سيدي ولي العهد.. وسموه يحفِّزنا على كل تميُّز.. ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة

بعد إشادة الأمير محمد بن سلمان بالشغف الذي يملكه وزير الرياضة

أشاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالشغف الذي يملكه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ إذ قال عنه في اللقاء التلفزيوني: "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شغوف بالرياضة، وهذا ما يسمى بشغف المسؤول نحو المستقبل، وهو المطلوب، حينما يكون هذا الشغف القضية الشخصية للمسؤول. والأمير عبد العزيز تهمه الرياضة، وهو كفؤ للمنصب، لكن الرياضة أصبحت قضيته الشخصية؛ وهذا أكبر دافع نحو المستقبل للمسؤول نحو تحقيق الأهداف".

من جانبه، "غرّد" الفيصل من خلال حسابه في "تويتر" قائلاً: "أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد، وإشادته التي أعتز بها كثيرًا. وللحق والإنصاف، إن دعمه واهتمامه وحرصه -حفظه الله- أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا. سموه قائد ملهم، يحفّزنا على كل تميُّز، ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفيصل": أفخر بكلمات سيدي ولي العهد.. وسموه يحفِّزنا على كل تميُّز.. ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة
سبق

أشاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالشغف الذي يملكه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ إذ قال عنه في اللقاء التلفزيوني: "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شغوف بالرياضة، وهذا ما يسمى بشغف المسؤول نحو المستقبل، وهو المطلوب، حينما يكون هذا الشغف القضية الشخصية للمسؤول. والأمير عبد العزيز تهمه الرياضة، وهو كفؤ للمنصب، لكن الرياضة أصبحت قضيته الشخصية؛ وهذا أكبر دافع نحو المستقبل للمسؤول نحو تحقيق الأهداف".

من جانبه، "غرّد" الفيصل من خلال حسابه في "تويتر" قائلاً: "أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد، وإشادته التي أعتز بها كثيرًا. وللحق والإنصاف، إن دعمه واهتمامه وحرصه -حفظه الله- أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا. سموه قائد ملهم، يحفّزنا على كل تميُّز، ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
12:55 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:42 AM

"الفيصل": أفخر بكلمات سيدي ولي العهد.. وسموه يحفِّزنا على كل تميُّز.. ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة

بعد إشادة الأمير محمد بن سلمان بالشغف الذي يملكه وزير الرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,462

أشاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالشغف الذي يملكه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ إذ قال عنه في اللقاء التلفزيوني: "الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شغوف بالرياضة، وهذا ما يسمى بشغف المسؤول نحو المستقبل، وهو المطلوب، حينما يكون هذا الشغف القضية الشخصية للمسؤول. والأمير عبد العزيز تهمه الرياضة، وهو كفؤ للمنصب، لكن الرياضة أصبحت قضيته الشخصية؛ وهذا أكبر دافع نحو المستقبل للمسؤول نحو تحقيق الأهداف".

من جانبه، "غرّد" الفيصل من خلال حسابه في "تويتر" قائلاً: "أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد، وإشادته التي أعتز بها كثيرًا. وللحق والإنصاف، إن دعمه واهتمامه وحرصه -حفظه الله- أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا. سموه قائد ملهم، يحفّزنا على كل تميُّز، ومنه نستلهم جميعًا الإصرار والعزيمة".

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