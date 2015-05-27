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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض

هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة؛ فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض
سبق

تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة؛ فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
08:11 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على حائل والقصيم والرياض

هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية على مرتفعات: (نجران، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل، القصيم، والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 42كم/ساعة؛ فيما تكون جنوبية بوجه عام على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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