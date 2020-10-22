وأشارت الوزارة إلى تسجيل 117 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة.

بيّنت أنها سجلت 38 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية.

أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، بتسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441 إصابة.

"كورونا" يستمر في ضرب الأردن .. 2821 إصابة في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-22 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، بتسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441 إصابة. وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية. بيّنت أنها سجلت 38 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة. وأشارت الوزارة إلى تسجيل 117 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 08:36 PM

"كورونا" يستمر في ضرب الأردن .. 2821 إصابة في يوم واحد تسجيل 38 وفاة جديدة





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أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم (الخميس)، بتسجيل 2821 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 46441 إصابة.

وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و 2818 حالة محلية.

بيّنت أنها سجلت 38 حالة وفاة؛ لترتفع حالات الوفاة إلى 481 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 117 حالة شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 7300 حالة.